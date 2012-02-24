〔路透专访〕日本央行立场更主动,或加大购买较长期日本公债--Pimco

* 日本央行最终可能提高长期日本公债的购买规模--Pimco

* 日本对欧洲式的收益率跳升抵抗力较强

* 预计今年10年期日本公债收益率介於0.9-1.2%

路透东京2月23日电---太平洋投资管理公司(PIMCO)日本投资组合经理人正直知哉表示,日本央行设定1%的通胀目标,意味着该央行会通过购买较长期政府公债,来更加积极主动地应对可能损及经济的日圆升值.

正直知哉亦称,面对巨额债务融资问题的担忧所驱动债券收益率(殖利率)跳涨风险,日本远不像欧洲那麽脆弱,部分是因为日本与欧洲二线国家不同,其央行总是可以选择印钞来避免债务违约.

正直知哉称,对日本而言,诱发长期利率跳升的因素可能是公众通胀预期的升温,而日本已深陷通缩十多年,因此在可预见的未来这种情景不太可能发生.

他在周四的专访中告诉路透,"只要日本仍停留在通缩状态,长期利率就难以大幅上升."

正直知哉预测,今年余下时间10年期日本公债收益率将在0.9-1.2%的区间波动.目前该收益率约为0.975%.

日本央行最近承诺将继续买进资产,并维持利率在零,直至通胀率达到1%.此举令日本央行与美国联邦储备理事会(美联储,FED)立场更为接近,後者承诺将维持近零利率至少到2014年底.

正直知哉肯定这种做法,认为这显示日本央行的政策立场已转向更具主动性,并补充说有关进一步货币宽松的预期将令长期利率在低位持稳.

"既然已经设定更明确的目标,日本央行就将被要求对风险采取更前瞻的态度,例如日圆的再度升值风险,不论其愿意与否."

正直知哉称,如果日本央行准备再度放宽政策,它就可能进一步提高债券购买规模.但若要这麽做,央行就可能需要瞄准期限较长的债券,因为两年期公债收益率已经跌至0.1%附近,等同于日本央行的隔夜利率目标.

"日本央行下次放宽政策时不会立即开始购买五年期或10年期日本公债,"正直知哉称,"但未来可能需要购买较长期债券."他补充说央行可能最终决定根据购买长期日本公债(rimban)计划,而非资产购买计划,来提高债券购买规模.

Pimco是全球最大的债券基金管理公司,全球范围的资产管理规模约为1.36万亿(兆)美元.(完)