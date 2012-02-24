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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 08:26 BJT

〔日本股市〕盘初持稳,有望录得逾20年来最佳2月表现

路透东京2月24日电---日股日经指数周五盘初持稳,维持在9,600点下方,本月已上涨9%,有望录得逾20年来最佳2月表现.

日经指数.N225持平於9,594.31点.东证股价指数.TOPX上涨0.1%至830.49点.(完)

--编译 杜明霞;审校 侯向明

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