更正:〔路透基点〕上海虹桥商务区寻求17亿元人民币8-10年期贷款--RLPC

(更正:因译文有误,内文第四段应为地块"D23",非"D13")

路透香港2月23日电---汤森路透旗下基点报导,银行消息人士称,上海虹桥商务区正寻求17亿元人民币8-10年期贷款,以用於该区一个地产开发项目.

中国国家开发银行和上海浦东发展银行为是次贷款的委托主办行.一名消息人士称,包括中国农业银行、中国建设银行和上海银行在内的几家银行正寻求内部信贷批准以参与此次交易.

该消息人士称,贷款利率为中国人民银行基准利率的105%,含全部费用的价码高出基准利率的幅度不到10%.

该消息人士补充表示,筹得资金将用於8号地块D23区域的建设项目.

根据上海虹桥商务区官网,上海合众地产开发有限公司为8号地块开发商.该公司是上海虹桥商务区投资置业有限公司、上海地产(集团)有限公司和上海现代建筑设计集团(香港)有限公司的合资企业.

该网站显示,瑞安房地产子公司--上海瑞桥房地产发展有限公司为6号地块开发商.

上海瑞桥房地产去年11月筹集了36亿元人民币五年期贷款,用於6号地块的建设项目,利率为中国人民银行基准利率的110%.该建设项目花费了该公司31.88亿元人民币.

消息人士称,上海虹桥商务区正在与银行就更多融资进行谈判,以用於支持多个开发项目.

上海市政府计划将虹桥商务区打造成高端商务区.(完)