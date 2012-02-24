《中国报摘》--其他报纸重要消息2月24日(I)

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
**上海证券报**
--国务院发展研究中心主任李伟称,2012年中国经济发展的内、外环境趋於复杂,不确定因素增加,短期需求回调和中长期潜在增长率下降叠加,经济增长面临较大下行压力,预计经济增长将在8.5%左右.
--国务院办公厅发文要求,要分类明确户口迁移政策,并依法保障农民土地权益.禁止借户籍管理制度改革或者擅自通过"村改居"等方式非经法定徵收程序将农民集体所有土地转为国有土地,严格执行禁止城镇居民在农村购置宅基地的政策.
--银监会召开农村中小金融机构监管工作会议指出,农村中小金融机构作为"三农"金融服务的主力军,在工作中要强化"三农"市场定位,不能把农村中小金融机构办成农村资金的"抽水机".
--住建部明确,今年保障房的中央补助资金将不低於去年1,526亿元人民币的标准.截至目前,国家发改委会同住建部已经下达资金421亿元;并将推广保障房质量责任终身制.
**人民日报**
--国务院发展研究中心主任李伟表示,2012年全国政策咨询研究工作将主要围绕:宏观经济走势和政策选择;国际经济金融危机走势和中国对外经贸环境;如何进一步明确推进结构调整与转型升级;房地产调控和促进房地产市场持续健康;以及如何推进重点领域改革等问题进行深入研究.
--上海市国际金融中心建设工作推进小组工作会议称:截至2011年末,上海地区跨境人民币业务结算量达到4,080亿元人民币,其中2011年业务量突破3,300亿元,约占全国当年总量的16%.
**21世纪经济报 道**
--江西省预算草案报告指出,今年财政部将代地方发行2,500亿元政府债券,目前江西省政府正在申报发债额度和项目.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 曾菱/谢衡; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。