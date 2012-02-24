《全球重要经济事件一览表》--2月24日-3月2日

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月24日(五)

墨西哥城--20国集团(G20)代表及部长级会议(至2月26日).

墨西哥城--国际金融协会(IIF)研讨会(至2月25日).出席者包括:墨西哥财长Jose Antonio Meade、墨西哥央行总裁卡斯腾斯、IIF总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)、德国央行总裁魏德曼、韩国央行总裁金仲秀及G20高层官员.

墨西哥城--2012年经济合作暨发展组织(OECD)追求成长会议.OECD秘书长葛利亚及墨西哥财长Jose Antonio Meade将举行记者会.(0900)

柏林--德国国会预算委员会准备国会表决案.

新加坡--世界银行行长佐利克将在世界海洋峰会上发表主旨讲话(0045).

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼会见商业记者(0900).

华盛顿--美国证券交易委员会(SEC)主席夏皮洛在一个研讨会上讲话(1345).

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak在一场活动中以经济情势为题发表演说,出席方包括贝莱德、富达及Franklin Templeton等金融业者(1000).

斯德哥尔摩--宏观审慎合作监督委员会会议.来自瑞典央行及Finansinspektionen的代表均将出席(0800).

纽约--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德出席芝加哥大学布斯商学院举办的"全球市场倡议"2012年美国货币政策论坛,并参与"房地产货币政策和复苏"2012年度报告讨论(1635).费城联储银行总裁普洛瑟和纽约联储银行总裁杜德利出席财政挑战小组讨论(1830).旧金山联储银行总裁威廉姆斯(John Williams)参与"房地产货币政策和复苏"2012年度报告讨论(1545).

纽约--加拿大央行总裁卡尼在美国货币政策论坛发表讲话(1500).

华盛顿--美国财政部负责经济政策的助理财长Janice Eberly在"住房与金融公共政策中的女性"午餐会上讲话,内容关於财政部针对目前经济状况采取的措施(1715).

2月25日(六)

墨西哥城--G20代表及部长级会议(至2月26日).

墨西哥--加拿大央行总裁卡尼参加国际金融协会(IIF)一场小组会议(1615)

墨西哥城--德国财政部长朔伊布勒在Club de Industriales发表演说,主题为欧盟财政政策及欧元.(2000)

2月26日(日)

墨西哥城--G20代表及部长级会议(最後一日).

2月27日(一)

柏林--德国议会料将举行特别会议,就援助希腊的特别纾困方案进行投票.

柏林--欧洲央行执委普雷特就"欧洲共同稳定文化前景"在Konrad-Adenauer-Stiftung讲话(1345).

坦桑尼亚阿鲁沙--国际货币基金组织(IMF)-东非共同体会议,主题讨论区域整合(至2月28日).

挪威莫斯--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在Moss industriforening大会中发表演说.

2月28日(二)

苏黎世--瑞士央行副总裁乔丹在NZZ Podium发表演说.

伦敦--英国央行副总裁塔克在商业经济学家协会年度晚餐会上发表谈话(1900).

2月29日(三)

俄亥俄州WESTFIELD CENTER--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在Medina郡经济发展公司(MCEDC)年会上就全国和该地区前景发表讲话(0015).

华盛顿--美联储发布经济景气报告褐皮书(1900).

华盛顿--美联储主席贝南克在众议院金融服务委员会就货币政策发表半年一度的证词(1500 GMT,地点待定).

纽约--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在预测者俱乐部上以"预测的洞察力"为题发表演说(1800).

福冈--日本央行审议委员龟崎英敏会见当地商界领袖(0100).

斯德哥尔摩--瑞典央行公布2月15日执委会的货币政策会议记录.

墨西哥城--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在墨西哥股票交易所早餐会上,以"美国经济综述"为题发表演讲(1430).

3月1日(四)

布鲁塞尔--欧洲理事会会议.(至3月2日)

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在该行主办的银行业前景会议中发表演说,主题为"经济与银行业".(1730)

克里夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托为克里夫兰企业领袖城市俱乐部系列活动中发表演说,主题为"国家与地区的成长关键"(1300)

3月2日(五)

布鲁塞尔--欧洲理事会会议(最後一日).

都柏林--爱尔兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员霍诺汉(Patrick Honohan)在中小企业会议致开幕词(0900).

温哥华--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在BMO满地可银行发表经济相关讲话(3日0100).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)