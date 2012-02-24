版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 09:08 BJT

美军焚烧古兰经,奥巴马急"灭火"

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿2月23日电---美国总统奥巴马周四就美国驻阿富汗士兵焚烧古兰经事件致歉，希望平息阿富汗民众的怒火。

白宫发言人卡尼（Jay Carney）在“空军一号”上告诉记者，奥巴马致信阿富汗总统卡尔扎伊表达歉意。

此次事件激发了阿富汗国内针对美国和北约的大规模抗议活动，加深了许多阿富汗人对外国驻军的反感。但卡尼称，此次焚烧古兰经事件绝非蓄意而为。

塔利班呼吁阿富汗人攻击外国军事基地，并杀死西方人，作为对此次事件的报复。

周四，一名身穿阿富汗军装的男子枪杀两名美国士兵，但目前还不清楚这是否与此次事件有关。

奥巴马政府已下令就此次事件展开调查，阿富汗方面则要求北约对焚烧古兰经的士兵进行公开审判。（完）

--编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐