美军焚烧古兰经,奥巴马急"灭火"

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月23日电---美国总统奥巴马周四就美国驻阿富汗士兵焚烧古兰经事件致歉，希望平息阿富汗民众的怒火。
白宫发言人卡尼（Jay Carney）在“空军一号”上告诉记者，奥巴马致信阿富汗总统卡尔扎伊表达歉意。
此次事件激发了阿富汗国内针对美国和北约的大规模抗议活动，加深了许多阿富汗人对外国驻军的反感。但卡尼称，此次焚烧古兰经事件绝非蓄意而为。
塔利班呼吁阿富汗人攻击外国军事基地，并杀死西方人，作为对此次事件的报复。
周四，一名身穿阿富汗军装的男子枪杀两名美国士兵，但目前还不清楚这是否与此次事件有关。
奥巴马政府已下令就此次事件展开调查，阿富汗方面则要求北约对焚烧古兰经的士兵进行公开审判。（完）
--编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。