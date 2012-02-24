〔美国个股〕宝洁计划在2016财年前裁撤约10%非生产岗位

路透佛罗里达波卡拉顿2月23日电---宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)执行长麦睿博(Bob McDonald)周四表示,计划裁减5,700个非生产岗位,这是公司在2016财年结束前减少100亿美元成本新计划的一部分.

作为全球最大家用品公司,宝洁约拥有12.9万名员工,其中约5.7万名为非生产员工.

宝洁此前已表示,本财年将削减1,600个岗位.公司周四还表示,将从7月起的2013财年再裁减4,100个岗位.

在Consumer Analyst Group of New York在波卡拉顿举办的年会上,公司管理层表示,预计裁员将节省总计8亿美元成本.宝洁并下调获利预估,因即将出售品客业务.

宝洁统共计划削减100亿美元成本,其中包括10亿美元市场营销成本和30亿美元管理费用.

公司股价在纽约证交所收高3.1%至66.42美元.

宝洁下调了本季及本财年的获利预估,因其计划将品客业务出售给家乐氏(K.N).双方上周公布了此协议.此前宝洁终止向Diamond FoodsDMND.O出售品客业务,因双方在签署协议後,後者因会计操作遭抨击.

宝洁将第三季每股盈余(EPS)预估下调0.02美元,并将本财年EPS预估下调0.07美元,因即将出售品客业务.公司现预期3月止第三季EPS为0.89-0.95美元,而6月止本财年EPS料为3.93-4.03美元.(完)