〔中国证券〕并购基金方案近期或将出台,促进券商盈利模式多元化--报载

路透上海2月24日电---中国证券报周五援引消息人士称,券商成立并购基金方案推出时间窗口渐近.业内人士建议,应允许设立并购基金管理子公司并且放宽并购基金持有上市公司股权比例的限制.随并购基金的推出,券商盈利模式单一的状况将得以改善.

市场人士表示,券商系并购基金的操作模式将类似现在正在试点的直投基金.并购基金的部分资金来源拟由券商自有资金提供,其余部分向社会募集.

证券公司建议,应允许设立并购基金管理子公司,那麽券商就可以以普通合伙人身份发起设立并购基金,既能有效隔离并购投资业务与证券公司之间的风险,也能解决自营投资业务和基金管理业务之间的利益冲突问题.

而目前券商只能以财务顾问的身份参与并购基金的管理,对并购基金的控制力度以及投资决策的参与程度及盈利空间非常有限.

业内人士预计,利用并购基金募集资金可以突破券商净资本15%的直投比例限制,从而放大投资杠杆,对目前的直投业务将是很好的补充.

业内人士并建议,需要放宽并购基金持有上市公司股权比例的限制.海外并购基金的典型投资方式以控股为手段,但在中国,并购基金在持股比例方面存在监管规则和现实的障碍,难以控股上市公司.

针对备受质疑的券商直投业务腐败问题,中证报援引某券商高管表示,多家券商在调研时曾建言,为了建立内部隔离墙,有必要发起设立并购基金管理公司对资金进行管理,严防出现"投行+并购基金"模式下的新腐败.

据此前国内媒体报导,中国国际金融公司已经获准设立并购基金,规模为50亿元人民币,成为国内首家获批该业务的券商.(完)