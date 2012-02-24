〔中国经济〕货币政策需"走一步看一步",一季度是调控关键--货币政策委员

路透上海2月24日电---中国人民银行货币政策委员会委员李稻葵近日表示,由於国内外有众多不确定因素,今年货币政策需"走一步看一步",第一季度是政策预调微调的关键.宏观经济最大的不确定性是房地产,股市可能有较好发展.

中国证券报周五援引李稻葵指出,预计今年中国国内生产总值(GDP)增速为8.5%,居民消费价格指数(CPI)涨幅在3%左右.实际物价水平在逐步回落,负利率问题不会那麽迫切.今年房地产价格回升不太现实.房地产交易量仍在下降,但房地产崩溃的可能性非常小.不过,2月底部分房企的贷款和信托计划将到期,需要关注房企资金链问题.

他预计今年贸易顺差占GDP的比重会继续下降至1%左右,这充分体现出汇率变化对顺差水平的调整起到积极作用.贸易顺差的下降以及经常账户顺差的下降的原因就是中国经济结构的调整.去年中国贸易顺差占GDP比重已降至2.1%.

李稻葵并指出,今年股市应该会有很好的发展.资本市场已成为全社会关注的重点,很多改革政策正在讨论中.他认为,长期的改革机制更重要,例如改进公司治理、提升上市公司质量、强制上市公司分红制度等.当然,短期内出台一些有利於救市的政策也未必是坏事.

对於今年的流动性状况,李稻葵称,如果小微企业贷款紧张的状况仍不能有效缓解,则未来货币政策有针对性的、适当的调整十分必要.今年宏观经济政策将以扶持实体企业稳步增长为目标来做调整.首要目标是稳定实体经济,所以流动性要做适当微调.

此外,综合考虑外贸顺差、外商直接投资(FDI)下降的速度,按照目前市场调整的幅度,人民币汇率再逐步调整一年至一年半就基本可以趋於稳定,或者说是完全的双向浮动.前提是国际形势在这段时间内不发生大的逆转,美元要相对稳定,欧洲方面要相对稳定.如果美国方面出现大规模的逆转,人民币汇率肯定会出现新的波动.

他同时指出,值得注意的是,今年出现资本的逆向流动.主要不是因为欧美经济好转导致资金回流,而是某些国际投资者从去年10月开始唱衰中国.这些唱衰观点毫无根据.部分国际投资者认为中国房地产业会崩溃、地方债会破产,这属於过分担忧.但是资本的逆向流动客观上帮助了中国结构调整,使得货币政策压力有所减轻,相关监管部门也开始重视一些问题.

2011年中国GDP同比增幅仍高达9.2%,但GDP逐季下滑的趋势却相当明显.亦引发对中国经济是否会硬着陆的担忧.去年年末通胀压力渐渐纾缓,但全年物价仍上涨5.4%.(完)