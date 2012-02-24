〔韩国汇市〕韩元早盘反弹,但经济疑虑限制涨势

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透首尔2月24日电---韩国韩元兑美元KRW=周五早盘反弹,因市场对欧元区国家疑虑缓和,且股市上涨.韩元之前连续两日下跌.
0120GMT,韩元兑美元KRW=KFTC涨至1,124.4,收复过去两日多数失地.周四此间市场收报1,129.0.
韩国股市.KS11涨0.47%,但市场对欧元区经济体及其对全球经济影响的担忧挥之不去,限制韩股涨幅.
公债期货早盘微跌.
0120 GMT 上日收市价
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美元/韩元KRW= 1,124.4 1,129.0
日圆/韩元JPYKRW=R 14.0332/535 14.0495/575
韩国公债期货KTBc1* 104.22 104.24
韩国综合股价指数.KS11 2,017.21 2,007.80
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
--编译 李爽;审校 侯向明
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路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。