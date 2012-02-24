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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 09:34 BJT

〔韩国汇市〕韩元早盘反弹,但经济疑虑限制涨势

路透首尔2月24日电---韩国韩元兑美元KRW=周五早盘反弹,因市场对欧元区国家疑虑缓和,且股市上涨.韩元之前连续两日下跌.

0120GMT,韩元兑美元KRW=KFTC涨至1,124.4,收复过去两日多数失地.周四此间市场收报1,129.0.

韩国股市.KS11涨0.47%,但市场对欧元区经济体及其对全球经济影响的担忧挥之不去,限制韩股涨幅.

公债期货早盘微跌.

0120 GMT 上日收市价

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美元/韩元KRW= 1,124.4 1,129.0

日圆/韩元JPYKRW=R 14.0332/535 14.0495/575

韩国公债期货KTBc1* 104.22 104.24

韩国综合股价指数.KS11 2,017.21 2,007.80

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 李爽;审校 侯向明

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