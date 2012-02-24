〔香港个股〕友邦保险2011年新业务价值增长40%(更新版)

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路透2月24日电---亚洲第三大保险商--友邦保险(1299.HK)公布,截至2011年11月30日止的财年里,新业务价值(VONB)增长40%,而去年遭受洪灾的泰国新业务价值也意外增长.

友邦保险在提交香港证交所的文件中称,这段时期内,该公司VONB增至9.32亿美元,VONB利润率攀升4.6个百分点,至37.2%.VONB衡量了未来业务的现值.

Keefe,Bruyette & Woods分析师Stanley Tsai表示:"新业务的价值高於预估.我们原本预计是8.83亿美元,实际数字处在华尔街预估区间的高端."

其并称:"规模符合或略低於预期,但利润率非常高.这主要是受香港和泰国推动."

2011年香港新业务增长利润率为56.1%,泰国为48.8%.

新加坡的新业务增长利润率亦高居62.3%.

泰国VONB及其利润率低於部分地区,但仍出乎许多分析师的预料,他们原预计去年洪灾会让增长放缓.

瑞士信贷亚洲保险分析师Arjan van Veen称:"友邦对预期管理得很好.他们对所有人说,泰国情况不会很棒,结果人们就降低了预期."

在全球很多地区经济动荡的情况下,亚洲相对较高的储蓄率和日渐壮大的中产阶层,使这里成为保险商的必争之地.

友邦保险称,未来业务表现将取决於全球经济状况,并指出,持续的不确定性可能"对亚洲经济增长率产生负面影响,进而不利於友邦业务."

但该公司亦表示,由於未受重大的外部冲击,"考虑到当前财富水平,地区间明显的保险差距,以及未来可能的经济成长,友邦保险面临巨大机遇."

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