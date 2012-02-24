〔中国热股〕ST甘化早盘涨停,因其可能参与逾百亿元的林浆纸项目

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透上海2月24日电---中国ST甘化(000576.SZ)周五早盘涨停.公司稍早公告称,控股股东德力西集团近日与湖北咸宁市政府签署林浆纸一体化投资意向书,项目投资额逾100亿元人民币,而德力西集团有意将该项目由ST甘化的合资公司来实施.
ST甘化周五早盘升至7.69元,涨0.37元.
公告指出,在环保审批等手续得到核准的前提条件下,该林浆纸一体化项目预计总投资约113亿元,拟分三期建成,计划总占地面积约2,300亩,其中首期投资45亿元,拟建设一条年产50万吨白卡纸生产线等配套设施.
德力西集团将该项目推荐给湖北德力纸业公司具体实施,後者是ST甘化与赤壁晨鸣纸业有限公司的合资公司,注册资本1亿元,ST甘化占70%股份.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。