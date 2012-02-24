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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 09:52 BJT

〔中国热股〕ST甘化早盘涨停,因其可能参与逾百亿元的林浆纸项目

路透上海2月24日电---中国ST甘化(000576.SZ)周五早盘涨停.公司稍早公告称,控股股东德力西集团近日与湖北咸宁市政府签署林浆纸一体化投资意向书,项目投资额逾100亿元人民币,而德力西集团有意将该项目由ST甘化的合资公司来实施.

ST甘化周五早盘升至7.69元,涨0.37元.

公告指出,在环保审批等手续得到核准的前提条件下,该林浆纸一体化项目预计总投资约113亿元,拟分三期建成,计划总占地面积约2,300亩,其中首期投资45亿元,拟建设一条年产50万吨白卡纸生产线等配套设施.

德力西集团将该项目推荐给湖北德力纸业公司具体实施,後者是ST甘化与赤壁晨鸣纸业有限公司的合资公司,注册资本1亿元,ST甘化占70%股份.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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