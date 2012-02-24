《Kemp专栏》欧洲经济体遭受区域性石油冲击

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 李春喜/王翔琼

路透伦敦2月23日电---油价高涨与货币疲软的双重打击,可能使欧洲经济体面临一场典型的石油冲击,让欧洲今年经济困境雪上加霜.

目前为止,本币的强势帮助减弱了对美国、中国和日本等国的影响.但油价涨幅之大,加上欧洲料将进入衰退,很可能在年中也导致这些经济体的增长放缓.

**油价净涨幅**

价格变化对经济的影响各不相同.不过,正如加州大学教授James Hamilton在2010年的一篇关於"历史上的石油冲击"的论文中写的,"石油冲击与经济衰退的关联实在太紧密,不可能只是巧合".

Hamilton在对美国经济的研究中发现,"二战後美国经历的11次经济衰退中,有10次都与油价上涨有关,仅有的例外是1960年的衰退.同样地,在12次油价上涨中有11次都随之出现美国经济衰退,唯一的例外是委内瑞拉动乱和第二次海湾战争引起的2003年油价上涨."

Hamilton发现,油价变化对国内生产总值(GDP)的影响是非线性的."油价上涨影响经济,而油价下跌不会,而且价格长时间稳定之後上涨,产生的影响要大於下跌後的修正性上涨,"他在2000年出版的一篇题为"什麽是油价冲击"的论文中写道.Hamilton後来也对该论文进行更新.

换句话说,就是如果油价新高超越消费者和企业的近期经验,而不是逆转之前的跌幅,就更有可能影响经济.创下新高的油价把家庭和企业感受到的压力最大化,并且产生不知未来油价是否会进一步上涨的不确定性,带来破坏性.

为了掌握这种效应,Hamilton认为,分析"油价的净涨幅"可以最好地理解这种影响.把创下新高涨势、一些先前涨势、以及仅仅是逆转跌幅的涨势,区分比较净涨幅.净涨幅越大,对经济产出的影响就越大.

显然,这取决於近期经验的定义.Hamilton采用的是与先前12个月油价高点相比的净涨幅,也有人采用最长达三年的比较区间.

**HAMILTON石油冲击**

图1显示的是美国和布兰特原油过去12个月(采用近月期货价格)的净涨幅,以及采用欧元、英镑、日圆和人民币计价的布兰特油价,和美国汽油零售价格.

浏览图1,请点选(here)

浏览图2,请点选(here)

若采用这个衡量方法,以欧元价格购买布兰特原油的欧洲经济体在1月开始受到石油冲击;如果布兰特油价和英镑/美元汇率不变,英国将在未来数日正式开始受到石油冲击.

货币强势的国家多少受到某种程度的保护,目前离进入石油冲击水准还有一些距离.如果美国要遭受"Hamilton"冲击,布兰特原油还需再上涨4%,而美国的汽油价格也距离冲击水平还差9%左右.对於中国而言,布兰特油价离冲击水平还有7.4%,而日本与冲击水平的差距是10%.

就连在欧洲,目前为止净涨幅仍然很小,限制了冲击的影响力.自2月迄今,欧元计价的布兰特原油较前12个月的净涨幅仅为4%.2011年3月时,欧元计价布兰特原油的净涨幅为10%,对消费者和企业成本及信心产生了更大的打击(请参阅图2).

**税与价格**

与原油价格相比,终端用户更加担心精炼油品的零售价.成品油价格受到炼油利润率,特别是税的影响.

据石油输出国组织(OPEC)表示,2012年特种消费税(excise tax)和销售税占欧洲成品燃料油价格的三分之二,在日本和美国分别为50%和16%.因此相比日本和美国,原油价格上涨对欧盟驾车和取暖成本的影响要小得多.

油价上涨对心理产生的影响,也可能因为欧洲长期实施提高燃料关税以增加收入,并鼓励使用节能车的策略而减弱,在这种策略下,很多汽车驾驶者本就只能无奈接受年度油价上涨.

但眼下许多欧洲家庭和企业苦苦挣扎于增长迟滞和失业问题中,让该地区经济问题愈发严重,因此最近油价上涨的规模和速度可能造成"更加顽固的冲击".

**强劲阻力**

要想精确评估油价上升对经济带来的影响,就连美国联邦储备理事会(美联储,FED)和其他央行所使用的最先进的经济模型也办不到.关於企业和消费者对过去油价的"记忆"如何影响他们对油价上涨作出反应,Hamilton进行了探究.但各国央行的反应,及经济当中的整体信心状况等其它因素也很关键.

到目前为止,Hamilton所提出的油价净涨幅对於使用英镑和欧元支付的消费者而言很小,若将目光从原油转向汽油和柴油等精炼油品,这个数字就更小了.美国、中国和日本的消费者某种程度上因本国货币升值而免受油价上涨的影响.

然而,忽略近期油价上升带来的经济和心理影响是不明智的.Hamilton提出的净涨幅理论设想,逆转前先油价跌势对经济略有或并无影响,只有净上涨才会明显影响经济表现.

这种突兀的"门槛效应"是种简化概念.实际上影响可能是逐步产生的.油价在突破最近峰值之前,或许就已经开始对信心造成冲击.甚至在原油和油品价格低於12个月最高值的美国,油价扬升或已开始产生负面影响.

最近油价升势也发展得很快.不到两个月前,大多数分析师曾预计2012年油价将企稳.价格的升速正在加快.如果伊朗紧张局势继续恶化,油价还会涨多少具有相当大的不确定性.油价涨势刚刚开始,而家庭预算已经相当紧张了.

正是这些因素使消费者和企业面临最大的不确定性,故推迟购买大件物件,导致经济增长放缓.

因此决策者和石油分析师必然会假设,如果油价维持在当前水准,或是上涨,将对经济带来巨大冲击.虽然欧盟可能最先感知这种情况,但美国和中国的经济恐怕也难逃类似的冲击.(完)