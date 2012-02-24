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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 09:58 BJT

《外汇动态》美元兑日圆微升,受日本进口商买单支撑

0136GMT---一名日系银行交易员表示,美元兑日圆JPY=微幅走坚0.1%至80.11日圆,受日本进口商买单支撑.

这位交易员表示,日本出口商月末卖盘或令美元兑日圆承压,但他表示本月进口商买单规模可能较大,因出口商已趁本月稍早美元上涨时出脱.

美元下一目标料为80.42日圆,亦即2011年高位至该年低位此轮跌势的50%回档位.该水准周三成为强劲阻力位.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张若琪

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