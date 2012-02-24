《外汇动态》美元兑日圆微升,受日本进口商买单支撑

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
0136GMT---一名日系银行交易员表示,美元兑日圆JPY=微幅走坚0.1%至80.11日圆,受日本进口商买单支撑.
这位交易员表示,日本出口商月末卖盘或令美元兑日圆承压,但他表示本月进口商买单规模可能较大,因出口商已趁本月稍早美元上涨时出脱.
美元下一目标料为80.42日圆,亦即2011年高位至该年低位此轮跌势的50%回档位.该水准周三成为强劲阻力位.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张若琪
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路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。