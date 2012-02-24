澳洲经济指标总览--2月24日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 12月 -0.1% 持平 2月29日
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 1月 +46.3 -29.3 3月8日
--全职 +12.3 +24.5
--兼职 +34 -53.8
失业率 5.1% 5.2%
就业参与率 65.3% 65.2%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第三季 赤字5.637 赤字6.660 3月6日
商品与服务贸易收支 顺差6.801 顺差6.218
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第三季 +1.0% +1.4% 3月7日
(较上年同期) +2.5% +1.4%
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差17.09 顺差13.43 3月9日
出口(较前月) +2% 持平
进口(较前月) +1% 持平
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第四季 +2.5% 持平 4月20日
出口物价(较前季) -1.5% +4.0%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第四季 持平 +0.2% 4月25日
(较上年同期) +3.1% +3.3%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.5%
(较上年同期) +2.6% +2.4%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.5%
(较上年同期) +2.6% +2.4% (完)
--整理 王翔琼
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