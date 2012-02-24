《中国信用市场综述》中低级债收益率仍有下跌空间,但勿对资金面期许过高

作者 钟华

路透北京2月24日电---中国央行上周末宣布调降存款准备金率,但这一利好消息并未推低本周资金价格水平,投资户对利率品种配置难获动力,交易户对之亦难施拳脚,而高收益市场因能抵御高资金成本而获青睐,尤其是中低评级信用债收益率本周跌幅较大.

鉴於准备金率调降的划款时间在本周五,且政策效应带来的企业违约忧虑将进一步纾缓,因此对信用债市场利好效应下周还有望演绎,尤其是信用债收益率曲线的短端仍有下跌空间.

不过,投资者若寄望本次准备金率调降释放的资金就能使银行体系资金面达到宽松水平,这并不现实;其给银行机构存款创造能带来较大的贡献,恐怕也不太可能.

有市场传言,近日中国央行为满足银行体系流动性需求,抑制回购利率飙升,提前进行大额逆回购,这部分资金将很快到期,而公开市场资金近期也到期极少,最近市场数据显示外汇占款新增也将难有大表现,以及下周又将逢月末,因此,银行体系资金面仍难言宽松.

资金面不给力,多家机构人士透露2月份银行存款增长依然不济,这使得机构配置动力欠缺,尤其对前期收益率跌幅较大的利率产品.相对来说,信用债绝对收益率相对较高,能覆盖暂时资金高企的成本,仍还有较强吸引,这从一级市场新债招标就有清晰的表现.

周二,国家开发银行增发10年期固息(2011年第20期)金融债,中标收益率4.1017%,明显高於市场预期均值4.03%,投标倍数仅为1.29倍.而中国石油集团周三企业债发行情况则是另一番景象,其七年期固息企业债中标利率4.50%;15年期品种为5.00%,均大大低於二级市场估值水平.

当然,准备金率调降政策确能增添银行机构的可用资金,甚至可能还可以看到货币乘数触底走升,但鉴於当前大量银行的贷存比指标较高,并已经接近或达到了75%的监管限制,央行释放出的准备金资金难以有效转化为信贷,并相应创造出存款来.

中国1月金融机构新增人民币贷款仅7,381亿元,远逊於"万亿"预期,其原因之一就受限於存贷比.中国银行会最新数据显示,商业银行去年日均存贷款比例为66.9%,高於去年期末存贷比2个百分点.

准备金率调降政策对企业信用风险忧虑释放固然是一种利好,但其释放资金不能有效转化为信贷,企业仍有资金链条断裂的可能,信用债违约风险也就没有根本改善.

而近期评级被调降的一系列机构信用债券收益率纷纷出现大幅回调,甚至回到评级调降前的水平,这或许意味着相关企业或信用债的违约风险可能存在低估,或亦仅是大胆机构在高风险中博取高收益行为.

山东海龙(000677.SZ)11海龙CP01短期融资券收益率CN1181180=报价本周四从此前32.43%的历史高位重回10.24%的水平,但中央国债登记结算公司其收益率估值CN1181180=CDCT本周四还升至108.66%的超高水平,为其票面利率的近19倍.

当然,除本次准备金率调降政策外,并非没有支持企业违约风险下降的其他利好因素.路透日前报导称,银监会对地方平台贷施以新政,椐此导向,银行对地方政府融资平台贷款展期的条件或更为灵活.

这对债务余额在2010年底高达4.97万亿元的融资平台公司尤为重要,因据审计署发布的2010年报告,有358家融资平台公司债务借新还旧率平均为55.20%.(完)