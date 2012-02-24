〔中国房地产〕今年3-8月为地产行业最困难时期--首创置业董事长

路透北京2月24日电---中国房地产商--首创置业(2868.HK)董事长刘晓光周五表示,在调控政策不放松的预期下,今年3-8月将成为房地产行业最困难的时期,而地方政策微调难以动摇国家进行房地产调控的决心和方向.

他在第12届中国房地产发展年会上并分析称,目前一些地方限购政策微调被叫停的原因,主要是怕带动更多的城市效仿,涉及宏观大局的问题;但地方政府和中央政府的博弈,将贯穿到整个调控始终.

"我认为今年3月份到8月份可能是我们地产的一个冰点,在这个阶段当中,不会有重大的(政策)调整出现,"刘晓光表示.

他预计,调控政策中一些限制性的政策料今年不会发生太多变化,因为当前仍处於中国房地产调控的敏感期及关键期,政策方向料将以稳定市场大局为重.而未来调控政策何时松动及松动力度,都将取决於中国经济的发展速度及基本面.

但刘晓光同时指出,未来政策的微调肯定会出现,一方面是由於很多刚性需求需要保护,中国地产形势已发生巨大变化;同时"一刀切"的调控政策出台後肯定会出现差异性,亦会出现差异性调整.国家下一步或越来越多动用经济手段调节,不会主要动用行政手段.

近日有传言称,上海楼市调控政策出现微调,外地户籍居民持长期居住证满三年,可以享受本地户籍居民同等购房资质,即可以购买第二套房.但上海证券报周三援引上海市房管局有关负责人明确,有关规定从限购政策开始实施时就已经在执行.

此前,安徽芜湖市出台微调政策,购自住普通商品房免契税获补贴,但随後宣布微调政策暂缓执行.新华社亦发表文章称,中国房地产市场正进一步向调控预期的方向变化,房价"过快上涨"已得到遏制,但"合理回归"仍须加力.[ID:nCN1399492]

不过从去年四季度至今,已有10多个城市及部门在住房标准、公积金、土地等多方面对楼市政策作出"微调".除天津外,北京、上海、武汉等多个城市均已调整普通住房价格标准;合肥、南京等城市提高公积金贷款额度.(完)