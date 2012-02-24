〔芝加哥期市〕美国小麦合约下跌,受种植面积预估增加拖累

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透悉尼2月24日电---美国小麦期货周五下跌,延续上日跌势,此前美国农业部预期今年小麦种植面积将为三年来最大,并表示到本销售年度结束前小麦库存将升至纪录高位.
玉米和大豆合约同样转至平盘下方,部分受小麦市场疲势拖累.玉米和小麦合约价格本周恐下滑,大豆则有望连续第二周走高.
0043GMT,芝加哥期货交易所(CBOT)3月小麦合约WH2跌0.7%至每蒲式耳6.37美元.大豆合约SH2跌0.2%,报每蒲式耳12.74-1/4美元.3月玉米合约CH2则跌0.6%至6.35-1/2美元.
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。