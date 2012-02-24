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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 10:15 BJT

〔芝加哥期市〕美国小麦合约下跌,受种植面积预估增加拖累

路透悉尼2月24日电---美国小麦期货周五下跌,延续上日跌势,此前美国农业部预期今年小麦种植面积将为三年来最大,并表示到本销售年度结束前小麦库存将升至纪录高位.

玉米和大豆合约同样转至平盘下方,部分受小麦市场疲势拖累.玉米和小麦合约价格本周恐下滑,大豆则有望连续第二周走高.

0043GMT,芝加哥期货交易所(CBOT)3月小麦合约WH2跌0.7%至每蒲式耳6.37美元.大豆合约SH2跌0.2%,报每蒲式耳12.74-1/4美元.3月玉米合约CH2则跌0.6%至6.35-1/2美元.

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