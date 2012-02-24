〔金属期市〕伦铜下跌两日後反弹,有望取得一个月来最佳单周表现

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月24日电---伦敦期铜连跌两日後周五反弹,因乐观的美国数据帮助重新活跃买盘.铜价有望录得一个月来最佳单周表现.
但油价走高与欧元区经济形势不稳,令铜价涨幅受限.
0124GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.5%,至每吨8,434.25美元.
伦敦期铜本周已涨3.1%,为1月最後一周以来的最大涨幅.在希腊获得第二轮救援後,伦铜周二曾与其他大宗商品一道劲扬.
美国方面进一步显现经济复元的证据,周四数据显示,美国上周初请失业金人数维持在2007-2009年衰退初期以来的最低水准,同时去年12月房价上涨0.7%.[ID:nCT0436462]
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。