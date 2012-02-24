版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 10:19 BJT

〔金属期市〕伦铜下跌两日後反弹,有望取得一个月来最佳单周表现

路透新加坡2月24日电---伦敦期铜连跌两日後周五反弹,因乐观的美国数据帮助重新活跃买盘.铜价有望录得一个月来最佳单周表现.

但油价走高与欧元区经济形势不稳,令铜价涨幅受限.

0124GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.5%,至每吨8,434.25美元.

伦敦期铜本周已涨3.1%,为1月最後一周以来的最大涨幅.在希腊获得第二轮救援後,伦铜周二曾与其他大宗商品一道劲扬.

美国方面进一步显现经济复元的证据,周四数据显示,美国上周初请失业金人数维持在2007-2009年衰退初期以来的最低水准,同时去年12月房价上涨0.7%.[ID:nCT0436462]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐