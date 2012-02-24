《外汇动态》美元/泰铢在30.20寻获支撑,关注日本保险资金流动

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
0220GMT--美元/泰铢THB=D2受与日本保险理赔相关的资金流动预期打压下跌,但在去年7月至今年1月涨势的76.4%费波纳奇回档位30.200寻获支撑.
美元/泰铢跌0.2%至30.3000,此前一度低见30.205.交易员称,一些对冲资金流令美元/泰铢承压,尚未见到保险资金流动.对於可能干预的谨慎,促使一些投资者回补空仓.
不过一位交易商称,随着更多保险相关的资金流入,美元/泰铢可能再度走低,"这些资金流入将持续一段时间,因此我的目标是29.80,"他说道.
日圆/泰铢JPYTHB=R触及8月以来低点後小幅回升.(完)
--编译 吴云凌;审校 张荻
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路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。