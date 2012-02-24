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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 10:36 BJT

《外汇动态》美元/泰铢在30.20寻获支撑,关注日本保险资金流动

0220GMT--美元/泰铢THB=D2受与日本保险理赔相关的资金流动预期打压下跌,但在去年7月至今年1月涨势的76.4%费波纳奇回档位30.200寻获支撑.

美元/泰铢跌0.2%至30.3000,此前一度低见30.205.交易员称,一些对冲资金流令美元/泰铢承压,尚未见到保险资金流动.对於可能干预的谨慎,促使一些投资者回补空仓.

不过一位交易商称,随着更多保险相关的资金流入,美元/泰铢可能再度走低,"这些资金流入将持续一段时间,因此我的目标是29.80,"他说道.

日圆/泰铢JPYTHB=R触及8月以来低点後小幅回升.(完)

--编译 吴云凌;审校 张荻

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