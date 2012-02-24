〔日本个股〕本田汽车因漏油风险在美加召回逾9,000辆SUV

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
(本文由路透中文网编译提供)
路透2月23日电---因部分问题可能导致汽车燃油渗漏，日本本田汽车(7267.T)在美国与加拿大召回9,000多辆中型SUV。
涉及车型是去年12月中旬与今年1月中旬之间为生产的2012年款讴歌（Acura）MDX以及本田领航员（Honda Pilot）。
在部分车型上，油箱中的一个零件因使用材料熔点更高，可能未被焊牢，若脱落则能导致燃油渗漏，增加起火风险。
该问题是零件供应商在测试中发现，迄今并无燃油泄漏、起火以及人员受伤事故发生。
据美国国家公路交通安全管理局数据，美国有8,709辆车受到这一问题影响。本田发布的另一项声明称，加拿大有571辆车受到影响。（完）
--编译：张家伟 发稿：王燕焜
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。