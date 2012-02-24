〔基金产业〕日本一养老金管理公司或损失约25亿美元,暂停运营--监管

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透东京2月24日电---日本金融监管当局要求一家企业养老金的管理公司暂停运营一个月,因怀疑其卷入一桩丑闻,致使管理的资产损失约25亿美元,该丑闻或影响到100多家公司.
日本金融特任大臣自见庄三郎周五表示,监管当局怀疑总部设在东京的AIJ Investment Advisors可能损失了客户资产,并下令其自周五暂停运营一个月.
监管当局称,AIJ无法对其管理资产的当前状况作出解释.
自见庄三郎还表示,监管部门还将对日本263家投资管理公司开展一项调查.
尽管自见庄三郎未提供更多细节,但日本经济新闻稍早报导称,监管当局怀疑AIJ Investment长期向客户提供欺骗性的报告.
无法联系到AIJ对此置评.
根据一家行业团体统计,截至去年3月,AIJ为123家客户管理约2,100亿日圆(26.2亿美元)的资金.
其中大部分资金来自企业养老金,其客户包括半导体设备制造商Advantest Corp(6857.T).(完)
--编译 丁琦;审校 田建华
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路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。