查韦斯将赴古巴再次接受癌症手术

欧洲已公布经济指标--2017/2/27
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯2月23日电（记者 Andrew Cawthorne）---委内瑞拉总统查韦斯周五将飞往古巴，接受新的癌症手术。委内瑞拉10月将进行总统大选，查韦斯病情在国内影响。
57岁的查韦斯周四在电视台播出的内阁会议中称：“再次上战场！”
查韦斯去年在古巴接受了两次手术。他表示周五将再次飞往古巴，并在下周早些时候接受手术，摘除骨盆中的肿瘤。在原先的治疗中，医生在同样位置发现了棒球大小的肿瘤。
查韦斯曾宣布自己已经痊愈，这次病情恶化令人不禁质疑他是否还能参加10月7日的连任竞选。如果他成功连任，也有人怀疑他能否继续执政六年。
委内瑞拉国民议会赋予查韦斯在古巴“无限期许可”，令人怀疑他可能再次长期缺席，去年查韦斯在哈瓦那接受治疗长达数周。
根据宪法，查韦斯出国超过五日，须向国民议会提交申请。他在申请函中称：“像以往一样，我会回来，带着更多能量、热情、喜悦和决心，担任领导者角色。我完全确定，我们将赢得这场新战役。”（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。