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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 11:49 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币小跌,巴西官方昨晚出手干预削弱本币

IFR悉尼2月24日电---美元兑日圆以外亚洲货币较亚洲开盘水准小幅下跌,但整体呈横盘整理态势,此前在海外市场表现迟滞.

欧元/美元持坚,昨晚曾涨近1%.澳元/美元曾试图跟随涨势.市场当前仓位布局几乎毫无疑问是欧元走高的主要原因,周一希腊援助协议最终达成,迫使投资者回补长期空仓(包括芝加哥国际货币市场(IMM)的空仓).

美元/日圆以外亚币仍倾向走跌,但没有不寻常之处,尤其周末即将到来.

巴西昨晚进行逆向货币互换操作,以削弱雷亚尔币值,而亚洲央行料将逢低提供(美元买盘)支撑.(完)

--编译 白云;审校 丁琦

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