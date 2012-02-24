《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币小跌,巴西官方昨晚出手干预削弱本币

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
IFR悉尼2月24日电---美元兑日圆以外亚洲货币较亚洲开盘水准小幅下跌,但整体呈横盘整理态势,此前在海外市场表现迟滞.
欧元/美元持坚,昨晚曾涨近1%.澳元/美元曾试图跟随涨势.市场当前仓位布局几乎毫无疑问是欧元走高的主要原因,周一希腊援助协议最终达成,迫使投资者回补长期空仓(包括芝加哥国际货币市场(IMM)的空仓).
美元/日圆以外亚币仍倾向走跌,但没有不寻常之处,尤其周末即将到来.
巴西昨晚进行逆向货币互换操作,以削弱雷亚尔币值,而亚洲央行料将逢低提供(美元买盘)支撑.(完)
--编译 白云;审校 丁琦
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路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。