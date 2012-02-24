更正:〔中国货币市场〕降准实施令回购利率大幅跳水,下周流动性将继续回暖

(原文最後一段中,"本月25日(周六)例行缴存准备金提前於24日进行"的说法有误,应为延至27日进行.)

路透上海2月24日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五大幅回落.存准率调降今日开始实施,为紧绷的资金面雪中送炭,流动性大为改善.预计下周资金成本将持续下降,月底效应对资金面的扰动作用料有限.

交易员指出,今日市场上隔夜资金紧俏,甚至出现隔夜回购利率和七天回购利率倒挂的现象.主要原因是,机构预计流动性将进一步回暖,因此不急於融入七天资金,转而采用滚动拆借隔夜资金的形式.

"今天(流动性)好了很多,成交都集中在隔夜,下周资金成本还有下降空间,大家都借隔夜的钱,也并不担心後续借不到钱,"北京一银行交易员称.

该交易员并表示,虽然临近月末,但降准所释放的大量流动性将对冲月底效应对整体资金面的影响.

"(月底效应)不能说没有,但是从现在的情况看,不会太明显."他称.

他同时提出,进入3月份後,资金面或受到财政存款上缴的冲击.因为通常上半年的1、3、5月是财政存款上缴的高峰期.

中国人民银行将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.本次下调後,大型金融机构的存准率将调降至20.5%,预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398154]

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.业内人士表示,本周25日恰逢周六,因此本次上缴将延迟至27日(下周一)进行.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:19 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 4.6537 5.2563 -60.26 2,286.51

七天CN7DRP=CFXS 4.4694 5.5056 -103.62 308.32

14天CN14DRP=CFXS 4.3136 6.3836 -207.00 35.84

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 4.6457 5.2159 -57.02 460.00

七天CHICNY7D=CFXS 4.5217 5.5006 -97.89 23.00

==============================================================================(完)

--发稿 刘昕; 审校 林高丽

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