《中国报摘》--其他报纸重要消息2月24日(II)

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
**证券时报**
--中国财政部副部长张少春近日表示,各级财政部门要支持实施重大文化产业项目带动战略,鼓励发展新媒体和新的文化业态,鼓励文化企业兼并重组和改制上市,支持各地利用文化资源发展旅游产业.
--华夏银行(600015.SS)称,公司拟设立金融租赁公司,注册地点在云南省昆明市,并在确保该行资本充足率符合监管要求的条件下,以现金形式出资不超过30亿元人民币,持股比例不低於82%.
**经济参考报**
--中国国务院办公厅通知强调,继续合理控制直辖市人口规模,提出推进户籍改革,清理造成暂住人口不便政策.
--南宁市近日要求国有土地上被徵收房屋价值的补偿,不得低於房屋徵收决定公告之日被徵收房屋类似房地产的市场价格.
--记者从相关主管部门获悉,受六大高能耗行业单位工业增加值能耗"不升反降"拖累,"十二五"(2011-2015年)开局之年,工业全行业无法完成同比降低4%的节能目标.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 赵红梅/冉莹; 审校 张喜良
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路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。