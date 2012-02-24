《中国报摘》--其他报纸重要消息2月24日(II)

**证券时报**

--中国财政部副部长张少春近日表示,各级财政部门要支持实施重大文化产业项目带动战略,鼓励发展新媒体和新的文化业态,鼓励文化企业兼并重组和改制上市,支持各地利用文化资源发展旅游产业.

--华夏银行(600015.SS)称,公司拟设立金融租赁公司,注册地点在云南省昆明市,并在确保该行资本充足率符合监管要求的条件下,以现金形式出资不超过30亿元人民币,持股比例不低於82%.

**经济参考报**

--中国国务院办公厅通知强调,继续合理控制直辖市人口规模,提出推进户籍改革,清理造成暂住人口不便政策.

--南宁市近日要求国有土地上被徵收房屋价值的补偿,不得低於房屋徵收决定公告之日被徵收房屋类似房地产的市场价格.

--记者从相关主管部门获悉,受六大高能耗行业单位工业增加值能耗"不升反降"拖累,"十二五"(2011-2015年)开局之年,工业全行业无法完成同比降低4%的节能目标.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 赵红梅/冉莹; 审校 张喜良

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]