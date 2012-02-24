(重发)〔中国债市动态〕现券收益率变化不大,存准率下调日市场谨慎情绪不改

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
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路透北京2月24日电---中国银行间债市周五早盘现券收益率变化不大,仅有些许短券收益率小跌.今天存款准备金率调降的资金释放,利好市场流动性;然市场情绪谨慎依旧,在无新因素引导的情况下,现券继续盘整,成交清淡.
市场人士并指出,纵然谨慎,但存准率的下调,还是会在一定程度上改善市场资金面状况;下周或继续由短券引导,收益率曲线有陡峭化下行的小幅空间.
"今早现券没太大变化,成交很少,"上海一大型银行交易员称,"大家本来想看看存准率下调能有啥效果,结果没啥效果,还是这麽不死不活地震荡着."
中国人民银行自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.本次下调後,大型金融机构的存准率将调降至20.5%,预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398154]
上海一外资银行交易员亦表示,从当前的情况看,单次存款准备金率的下调,已不足以令市场谨慎预期转向.此外,虽然预计2月通胀水平将会回落,但市场此前已有反应.现券後期走势,仍有待其他经济数据和政策动向的指引.
北京时间11:53,剩余期限约9.5年的固息国债110019券最新双边报价CN110019=CFXM在3.52%/3.49%,上日尾盘收报3.53%/3.51%.
剩余期限约0.96年的固息国债120002券最新双边报价CN120002=CFXM在2.9400%/2.9200%,上日尾盘收报2.9450%/2.9250%(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。