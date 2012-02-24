〔中国汇市〕人民币兑美元早盘震荡,缺乏方向指引下周或仍延续盘整态势

* 欧元反弹,一度提振非美货币走升

* 疑虑欧元强势昙花一现,人民币涨幅收窄

* 预计下周人民币料仍延续盘整走势

路透上海2月24日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘略升.德国强劲数据刺激欧元反弹,美元回落激励人民币中间价高开,并带动汇价走升,但市场仍疑虑欧元强势仅昙花一现,美元或短期反弹的预期压制人民币缩小升幅.

交易员并指出,由於消息面淡静,近期人民币走势慵懒,市场存在较强的观望情绪,预计人民币下周还将延续盘整的走势.

"欧元反弹可能是短期的,对欧洲经济前景的担忧,还会拖累欧元走势,"华南一银行交易员称."人民币很平淡,稍微反弹了一点,主要还是因为美元调整."

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.2965元,上日为6.3031元;北京时间11:58,人民币兑美元即期CNY=CFXS报6.2984元,较上日6.2985元微跌.

上述交易员还提到,美元的强势并未终结,在欧债危机没有完全解决,且欧洲经济复苏前景没有清晰之前,欧元前景仍笼罩阴霾,而此次德国强劲数据的提振,仅是短期因素,欧元或不久仍将恢复颓势,美元反弹预期给人民币带来压力,下周汇价可能会在6.29元-6.31元区间震荡

德国2月Ifo企业景气判断指数是推高欧元的重要因素,该数据巩固了德国经济正在改善和将会避免经济衰退的预期,尽管欧元区负债累累国家面临诸多问题.[ID:nCN1407870]

东京汇市欧元周五在两个半月高位徘徊,保持上日的涨势,当时德国企业信心改善促使投资者回补空头.在近1%的涨势中,欧元远远站到日线图一目均衡云区上方,突破位於90日移动均线的关键阻力位,而本周早些时候曾三次试探都未能有效突破.[FRX/CN]

离岸市场上,北京时间11:51,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2934/96元,上日尾盘报6.2960元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2780/30,上日尾盘为6.2790元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 黄凯

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