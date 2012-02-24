〔日本评等〕穆迪警告若日本推迟消费税议案,将对评级有不利影响(更新版)

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
(新增评论和细节)
* 日本国会政党对立拖慢政策过程
* 欧债危机凸显日本债务问题
路透东京2月24日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周五表示,日本延迟消费税率从5%上调一倍的计划将是一项不利发展,将促使穆迪重新评估日本信用评级.
穆迪目前对日本的评级为Aa3,展望为稳定.穆迪称,近期不太可能改变日本展望,部分是因日本经常帐盈余帮助抵消了巨额公共债务的缺口.
但穆迪警告称,民主党的执政下,日本政策制定"薄弱",因国会政党对立拖慢了必要法案的通过,这些法案是遏制债务负担及改善经济所需的.
穆迪金融集团副总裁兼资深分析师伯恩(Tom Byrne)表示,"若消费税议案延迟,将是对信用评级不利的事件."
"我们将重新评估形势,并分析不同变数的均衡情况."
穆迪对日本的Aa3评级与标普和惠誉对日本的评级处於同一水平线上,标普和惠誉对日本的评级均为AA-,展望负面.三家机构给予日本的评等,都比最高AAA评级低三个级距.(完)
--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。