〔日本评等〕穆迪警告若日本推迟消费税议案,将对评级有不利影响(更新版)

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* 日本国会政党对立拖慢政策过程

* 欧债危机凸显日本债务问题

路透东京2月24日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周五表示,日本延迟消费税率从5%上调一倍的计划将是一项不利发展,将促使穆迪重新评估日本信用评级.

穆迪目前对日本的评级为Aa3,展望为稳定.穆迪称,近期不太可能改变日本展望,部分是因日本经常帐盈余帮助抵消了巨额公共债务的缺口.

但穆迪警告称,民主党的执政下,日本政策制定"薄弱",因国会政党对立拖慢了必要法案的通过,这些法案是遏制债务负担及改善经济所需的.

穆迪金融集团副总裁兼资深分析师伯恩(Tom Byrne)表示,"若消费税议案延迟,将是对信用评级不利的事件."

"我们将重新评估形势,并分析不同变数的均衡情况."

穆迪对日本的Aa3评级与标普和惠誉对日本的评级处於同一水平线上,标普和惠誉对日本的评级均为AA-,展望负面.三家机构给予日本的评等,都比最高AAA评级低三个级距.(完)