25岁以上获学士学位美国人口首超30%

欧洲已公布经济指标--2017/2/27
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月23日电---美国统计局(Census Bureau)周四称，在25岁以上的美国人中，拥有学士及以上学位的人口比例首次超过30%。该机构数据显示，在经济萧条企业大幅裁员时期，学历高的人抵抗力更强。
美国统计局在声明中称，2011年3月，在25岁以上的美国人中，有6,100万人拥有学士、硕士、专业或博士学位，占该年龄段人口的30.4%，2001年这一比例为26.4%。
声明称，在1998年，仅有不到四分之一25岁以上美国人受教育程度达到这一水平。本次最新数据包括参加了硕士课程但最後未取得学位的人。
该机构称，在2008年1月至2010年12月的各月里，拥有学士学位的人的失业率都低於受教育水平较低的人。
拥有学士及以上学位的西班牙裔人数明显增加，从十年前的210万人上升到2011年380万人，所占比例也相应从11.1%升高到14.1%。(完)
--编译：张家伟 发稿：王凤昌
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
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