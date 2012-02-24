〔路透专访〕中交建将在香港设海外投资公司,今年後续融资考虑发债--董事长(更新版)

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* 计划上半年在香港设海外投资平台

* 2015年前海外营收占比将增至三成,利润争取占四成.

* 3月完成A股发行後,开始部署发债等後续融资计划

* 将规划旗下业务比重,避免过度依赖单项业务

作者 苏丹/宿泱韫

路透北京2月24日电---随着中国交通基础设施建设进入平缓增长期,国内最大港口建设商--中国交通建设股份有限公司(1800.HK)希望在稳定国内传统业务的同时发力拓展海外市场,争取上半年香港设立海外投资公司,以开展海外收购及基建投资类业务.

中交建董事长周纪昌周五接受路透专访时并称,计划3月完成回归A股发行後,即开始根据业务发展部署後续融资计划,具体而言,将综合考虑发债、信托、融资租赁等多元化融资渠道.

"2012年我们的海外、疏浚、投资这三样业务会有一个比较强劲的增长态势.传统的基建业务不会大起大落.装备制造板块会缓慢稳步回升.这是今年我们的判断."他说道.

周纪昌透露,公司计划2015年前海外业务对整体的营收贡献比重增至约30%,海外利润争取占四成.中交建目前来自海外的营业额比重约为20%,海外利润占比接近三分之一.

中交建本月实施了首次公开发行人民币普通股以及吸收合并路桥建设600263.SS,发行价最终确定为5.4元/股,募资规模50亿元,比去年首次公布的方案缩水上百亿.

中交建A股拟於3月9日上市交易.其H股周五在香港股市收高2.05%,报7.95港元,近一个月累计上涨近15%.

山西证券策略分析师杜亮认为,中交建A股首日上涨的概率很大,涨幅约在10%."大盘最近表现较好,在市场上涨过程中,新股上市首日均会有不错的表现,而且中交建发行价格较为合理."

中交建官方资料显示,该公司目前是中国最大的港口设计及建设公司之一,全球最大的疏浚公司,世界最大的港口机械制造商之一,及中国最大的国际工程承包商.

**冀海外和疏浚业务力推盈利增长**

海外业务已成为中交建发展的重要引擎,新签合同额的持续增长,加之其毛利率水平高於国内,周纪昌预计未来海外利润占比还将继续扩大,而BT(建设-移交),BOT(建设-经营-移交)和EPC(设计-采购-施工)等新型总承包模式,有利於进一步提升中交建的海外盈利能力.

据中交建提供的盈利预测,其2011年营业收入料为3,232.3亿元,归属母公司净利润为113.7亿元.经计算同比分别增长约18%和20%.

"海外(业务)在今後几年,或者更长时间都会保持比较强劲的增长."周纪昌指出,传统的非洲和亚洲市场这几年将稳中有升,中东市场,特别像沙特和卡塔尔这样的石油国家,将会快速增长.

"第三世界相对落後的基础设施建设,加上我们国家优买优贷和商业贷款项目对其支持,和本身这些国家的投资能力进一步增强.我个人认为,对国际承包市场,是很大的推动."优买优贷是中国推出的具有援助性质的中长期低息贷款.

在海外投资方面,其拟於今年上半年在香港成立的海外投资公司,将借鉴中交建新型商业模式,通过BT+BOT+EPC,从过去的下游承包,过渡到包括上游投资的总承包.

这一模式已在其2007年成立的投资公司中加以运用,"投资公司到去年大大小小投资了76个项目,应该说未来的盈利预测非常乐观,这块将是今後中交利润快速增长的来源...运用到海外,将进一步拉动海外生产,提高盈利能力."周纪昌表示.

而在国内市场,去年贡献公司利润24.5%的疏浚业务亦将保持强劲增长.周纪昌称,疏浚业务营收增长率在"十二五"期间(2011-2015年)稳定在20%的水平是可能的.

他称,国内疏浚业务市场前景广阔,围海造地,内河治理,水利投资及港口疏浚等需求强劲预示该业务增长潜力仍较旺盛.

**後续融资计划**

中交建因市场气氛低迷而延後A股IPO进程.1月底本次启动IPO时将筹资目标下调75%至不超过50亿元,而此前第一次宣布的筹资规模不超过200亿元人民币,中间相差超过百亿的资金缺口.

周纪昌表示,估计今年的宏观资金面将比去年稍有放松,但是不会有本质性的改变,因此企业在融资方面仍有很大挑战.公司A股将於3月9日重新开盘,计划其後将根据业务发展部署後续融资计划,

公司A股招股说明书并显示,基建建设业务、疏浚业务及装备制造业务均属於资本密集型行业.若公司未能及时以合理的成本筹集资金,则扩充计划可能延迟、项目开展可能受阻碍,进而给本公司带来盈利能力和业绩增长受到不利影响的风险.

周纪昌称,公司目前现金流情况良好,且去年底的新签和在手合同额较上一个年度有较快增长,意味着充足的合同储备将对2012年营收业绩形成保障.以上均为今年的再融资计划提供有利条件.

"我们很可能上市完了就启动(发债),但是采取什麽发债,中票短债可转债,在做研究.我们本身还比较稳,不会做太冒险的."他表示.

此外,信托和融资租赁等多元化融资渠道亦可被考虑.

**均衡投资抵抗风险**

中国应对金融危机的4万亿投资计划在一年前落下帷幕,同时全球航运产业也陷入低迷多时,市场担心交通基建投资增长高峰已接近尾声,今後包括铁路和公路在内的投资增速可能进一步放缓.

对此周纪昌认为,投资仍为拉动国内生产总值(GDP)增长的主要因素,未来一段时间内中国的基础交通设施仍会保持平稳且略有增长的态势.

但他也同时表示,基於传统基建工业的强经济周期性特质,会按照一定的净资产比重规划中交建的旗下业务,而"不会把鸡蛋放到一个篮子里",过度依赖某项业务.

理想的各板块净资产比重为:基建板块的净资产额占整个集团的35%,疏浚板块占16-18%,投资板块占20%,装备制造业为15-16%.

"我把净资产的布局布做好了以後,会看(这一段时间)哪个板块的收益率比较高,我会把投资适当倾斜到那里."周纪昌称,均衡的布局将提高抗风险能力.

此外,对於利润空间尚未打开的铁路基建项目,他表示,中交建既不会放弃铁路基建业务,也不会盲目抢项目.

中交建自去年至今暂未签订铁路建设新合同,2010年铁路建设合同额为逾600亿元.

"今年如果有盈利水平的(铁路基建项目),既不增加投入也不增加麻烦,我们还会去争取,但是不会依赖铁路成长."他称.(完)