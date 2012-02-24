〔路透基点〕阿里巴巴集团30亿美元贷款案拟扩大安排行银团--RLPC

路透香港2月24日电---汤森路透旗下基点报导,银行消息人士称,中国电子商务公司阿里巴巴集团准备让更多银行参与其30亿美元的贷款,这笔资金将用於其香港上市公司私有化.

消息人士称,阿里巴巴集团计划再让两到三家加入安排行银团,目前银团有六家银行.对潜在银行的邀请料将於下周初发出.

这六家牵头安排行包括:澳新银行(澳盛银行,ANZ)、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰控股和瑞穗实业银行.这些银行2月21日签署了这笔30亿美元的贷款,此後阿里巴巴集团宣布对其香港上市公司阿里巴巴(Alibaba.com)进行私有化.这是亚洲最大一起私有化交易,在全球互联网行业居冠.

如同之前报导,是项融资案将由两部分组成,一部分是20亿美元的12个月过渡性贷款,另一部分是10亿美元的三年期定期贷款.

消息人士称,过渡性贷款的起始利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点,六个月和九个月後会递增.过渡性贷款的混合利率约为450-480个基点.定期贷款利率为较Libor加码450个基点.

据称这两部分贷款的混合加码幅度约为450-470个基点,平均期限为1.5年左右.

假定这笔贷款支付的费用为200-300个基点--这是吸引潜在银行参贷所必需的--那麽含全部费用的价码约为600个基点.

阿里巴巴集团提出以每股13.50港元收购尚未持有的Alibaba.com的26.61%股份,该价格与该公司2007年11月首次公开发行(IPO)价格相同.私有化举措将令阿里巴巴集团花费约25亿美元,并且与回购雅虎所持阿里巴巴集团部分股份的计划无关.雅虎目前持有阿里巴巴集团40%股份.

12月初阿里巴巴集团最初计画贷款40亿美元,原本计划将筹得资金用於回购雅虎所持阿里巴巴集团的部分股份.但雅虎和阿里巴巴集团的谈判上周陷入僵局,令双方价值170亿美元的资产互换交易面临问题,该交易完成後雅虎将对阿里巴巴集团持股比例将降至15%.

尽管据传双方谈判破裂,但贷款案仍按计划进行并於本周稍早签署.

贷款规模从最初的40亿美元下降是为了吸引更多银行参贷.

已经参贷的六家银行在这项30亿美元贷款的承贷金额相同.(完)