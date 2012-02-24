修正:〔澳新汇市〕澳元延续涨势,因央行总裁讲话打压降息预期

(修正:标头应为"澳新汇市",非"澳洲汇市")

路透惠灵顿/悉尼2月24日电---澳元周五延续隔夜涨势,此前澳洲央行总裁史蒂文斯的讲话,给进一步降息的预期泼了冷水,令债券期货跌向三个月低点.

澳元兑美元AUD=D4一度高见1.0756美元,因史蒂文斯讲话促使市场猜测该央行未来几个月可能维持利率在4.25%不变．澳元兑美元最新报1.0743.

"史蒂文斯的证词强化了这一看法,即澳洲央行的降息力度可能不会有市场预期的那麽大."澳新银行策略师Andrew Salter称.

"市场原预计今年结束前将有数次降息,而在过去一周左右的时间里,这种预期逐渐消除,而这肯定使澳元得到了支撑."

银行间期货<0#YIB:>目前显示,3月降息机率基本为零,降息至4%可能要到6月,不久前的预期还是4月.

Salter认为其他支持澳元的因素还包括,全球的过剩流动性,澳元资产的诱人回报,尤其是对寻求长期投资机会的央行与主权财富基金而言.

他预计澳元3月底将到1.10美元,但也不排除极短线拉回可能.澳元兑美元今年已涨逾5%,去年7月触及30年高位1.1081.

澳洲执政党领导层之争未对市场造成太大影响,澳洲前外长陆克文证实周一将参选党内投票,与现任总理吉拉德角逐执政党党主席.

澳洲所具备的央行独立性、稳定的民主与主要党派的财政纪律制度,意味着政治对外汇与债市投资者很少造成干扰.

澳新货币兑日圆均缓步升向七个月高位.澳元AUDJPY= 最新报84.86日圆,接近本周所及的去年8月以来高位86.35.新西兰元兑日圆NZDJPY=R升至67.28,距离周一所及67.29仅一步之遥.新西兰元兑日圆今年已涨12.4%.(完)

--编译 程琳/隋芬;审校 王丽鑫

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