(重发)〔东京美债〕公债价格小幅下跌,投资者对隔夜涨势获利了结

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路透东京2月24日电---美国公债价格周五在亚洲市场小幅下跌,因市场人士对隔夜涨势锁定获利,当时七年期公债标售强劲提振美债上涨.

此次标售中的需求为三年前该券种重新推出以来最强劲,迫使标债中未能买到的投资者在公开市场买进补仓.

"标债後出现大量空头回补,这大幅推升公债价格,不过这波涨势已经过去,价格在亚洲市场持稳,"一日系经纪商的交易员称.

交易商称,美国联邦储备理事会(美联储,FED)旨在压低长期利率的卖短买长刺激措施,预计在未来几周将令10年期公债收益率(殖利率)持稳於2%左右.

10年期公债收益率US10YT=RR从纽约尾盘的1.98%升至2.00%,但仍低於周四在亚洲市场触及的2.02%.

30年期公债收益率US30YT=RR从纽约尾盘的3.13%微升至3.14%,但仍远低於周四亚洲市场所及3.16%.

美国周四公布的经济数据打压避险资产需求.数据显示,上周初请失业金人数维持在2007-2009年衰退初期以来的最低水准,12月房屋价格上扬0.7%.[ID:nCT0436462]

交易商表示,"只要美联储致力於将利率维持在低位直至2014年,那麽市场似乎就会忽视良好的经济数据."(完)

--编译 王丽鑫/王翔琼;审校 戴素萍

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