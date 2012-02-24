〔中国票据市场〕转贴利率低位僵持,月末过後料仍有续跌空间

路透上海2月24日电---中国票据市场转贴利率周五低位僵持,存准率今日正式下调,资金面随之明显缓和并大幅拉低货币市场利率,但票据市场反应不大,由於月末将至,多数机构已将规模调整到位,转贴利率暂缺下行动力.

不过交易员认为,由於目前银行信贷调控压力不大,收票需求仍不弱,月末过後,随着压抑的需求逐渐释放,转贴利率还有续跌空间.

上海一银行交易员称,"今天(票据利率)没有什麽大的变化,到月底也就三个工作日了,(规模)该调的都调的差不多了,...下月初应该还会下去,现在大家有规模了,想收票的还是挺多的."

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五大幅回落.存准率调降今日开始实施,为紧绷的资金面雪中送炭,流动性大为改善.预计下周资金成本将持续下降,月底效应对资金面的扰动作用料有限.[CN/CN]

中国人民银行自周五起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.本次下调後,大型金融机构的存准率将调降至20.5%,预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398154]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

------------------------------------------------------

今日 7.3464/6.8527 7.7203/7.2498 8.6782/8.0269

上日 7.3858/6.8882 7.7779/7.2914 8.8309/8.1665

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变动-3.94bp/-3.55bp -5.76bp/-4.16bp -15.27bp/-13.96bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价下滑**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.9445%,较上日的5.9865%下滑.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.3860/3.3122 3.3950/3.3375

上日 3.3870/3.3132 3.3960/3.3395

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 边竞; 审校 曾祥进

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