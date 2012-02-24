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货币新闻 | 2012年 2月 24日 星期五 14:23 BJT

〔澳洲金融〕惠誉下调三家澳洲主要银行评级,确认对澳新银行的评级

路透悉尼2月24日电---信用评级机构惠誉周五下调三家澳洲主要银行评级.该机构称在国际市场上的批发融资变得更加容易受到信心波动的影响.

惠誉将澳洲联邦银行(CBA.AX),澳洲国民银行(NAB.AX)和WESTPAC BANKING(WBC)(WBC.AX)的评级下调一个级距至AA-.

惠誉维持澳新银行(ANZ.AX)评级不变,现为AA-.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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