〔澳洲金融〕惠誉下调三家澳洲主要银行评级,确认对澳新银行的评级

欧洲已公布经济指标--2017/2/27
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透悉尼2月24日电---信用评级机构惠誉周五下调三家澳洲主要银行评级.该机构称在国际市场上的批发融资变得更加容易受到信心波动的影响.
惠誉将澳洲联邦银行(CBA.AX),澳洲国民银行(NAB.AX)和WESTPAC BANKING(WBC)(WBC.AX)的评级下调一个级距至AA-.
惠誉维持澳新银行(ANZ.AX)评级不变,现为AA-.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。