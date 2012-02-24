修正:〔欧洲经济〕ECB上次会议对经济更为乐观的看法获得恰当印证--ECB管委

(更正:修改标题和内文第一句话以明确语义)

路透法兰克福2月24日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁周五表示,ECB上次会议对经济更为乐观的看法获得恰当印证.但他补充道,欧洲央行仍然十分谨慎,且并未自我强制设定利率下限.

利卡宁接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时表示,近期数据证实了该央行原本希望的经济稳定下来,而且德拉吉的乐观评论反映出该央行的谨慎乐观看法.

"我认为它(乐观基调)已经得到正确解读.1月出现了稳定下来的初步迹象,但还不确定.这些迹象中有很多在2月被证实."利卡宁说.

"采购经理人指数(PMI)下跌,但正在趋稳.市场上的一些领域也在趋稳.这次让我们期待这种稳定的氛围持续,尽管仍存在下行风险."

他补充说,本周初希腊削减债务规模的协议令该国经济避免遭受另一个负面冲击.

利卡宁进一步指出,恢复元气的程序将会如马拉松般漫长,但最後将有好的结果.

欧洲央行2月会议後,分析师已经将该行下次降息的预期时点推迟至第三季.

利卡宁本月稍早表示,降息并未在该行的议程上.他在接受CNBC访问时重申他先前的评论,称并未自行设定不能降息至1%以下的限制,并称通胀目前并非隐忧.

在欧元区债务危机方面,利卡宁称各国借款成本不太可能和危机发生前一样彼此接近.(完)