版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 14:26 BJT

〔中国新债〕中铁十五局集团下周三将发行2.5亿元短期融资券,期限一年

路透上海2月24日电---中国中铁十五局集团有限公司周五公告称,将於下周三(29日)在银行间债市簿记建档
发行2.5亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商   主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 中铁十五局集团 5        2.5     12   2/29簿记建档  兴业银行     AA          3/1        3/2 
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐