〔中国热股〕房地产股大幅上涨,调控政策放松预期继续升温

路透北京2月24日电---中国股市房地产股周五再度大涨,涨幅前十位基本被地产股占领.在此前传出上海楼市调控政策出现微调,而後期并无更多政府回应的情况下,投资者对地产调控政策放松的预期仍在升温.

本地时间14:01时,上海地产类指数.SSEP大涨3.21%,盘间最大涨幅一度达到3.97%.保利地产(600048.SS)上涨3.01%,优於大盘沪综指.SSEC0.64%的涨幅,而中华企业(600748.SS)和万通地产(600246.SS)封住涨停.

华泰证券分析师周林表示,媒体并没有房地产行业特别的报导,今天地产股大涨估计还是跟地方政府一些调控政策的小动作有关,投资者对於政策放松的预期仍在变强.

近日有传言称,上海楼市调控政策出现微调,外地户籍居民持长期居住证满三年,可以享受本地户籍居民同等购房资质,即可以购买第二套房.但上海证券报周三援引上海市房管局有关负责人明确,有关规定从限购政策开始实施时就已经在执行.

此前,安徽芜湖市出台微调政策,购自住普通商品房免契税获补贴,但随後宣布微调政策暂缓执行.新华社亦发表文章称,中国房地产市场正进一步向调控预期的方向变化,房价"过快上涨"已得到遏制,但"合理回归"仍须加力.[ID:nCN1399492] (完)