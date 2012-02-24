〔日本股市〕收盘创七个月来最高,收盘站上9,600点

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透东京2月24日电---日本股市日经指数周五升穿9,600点,创下七个月来的最高收盘位,本月迄今上涨9.6%,有望录得20年来的2月最优表现.
日经指数.N225升0.5%,报9,647.38点,自去年8月以来首度收在9,600点上方.
东证股价指数.TOPX涨0.6%,报834.29点.(完)
--编译 王翔琼;审校 田建华
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路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。