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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 14:20 BJT

〔日本股市〕收盘创七个月来最高,收盘站上9,600点

路透东京2月24日电---日本股市日经指数周五升穿9,600点,创下七个月来的最高收盘位,本月迄今上涨9.6%,有望录得20年来的2月最优表现.

日经指数.N225升0.5%,报9,647.38点,自去年8月以来首度收在9,600点上方.

东证股价指数.TOPX涨0.6%,报834.29点.(完)

--编译 王翔琼;审校 田建华

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