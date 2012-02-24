陆克文挑战吉拉德,竞选工党领袖

欧洲已公布经济指标--2017/2/27
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
(本文由路透中文网编译提供)
路透堪培拉2月24日电---澳大利亚前外长陆克文周五表示，将竞选执政党工党领袖，挑战总理吉拉德。
陆克文称，他是带领工党赢得2013年底大选的最佳人选。
陆克文告诉记者：“无论如何，吉拉德已经失去了澳大利亚人民的信任，从下周一开始，我想着手赢回这种信任。”
“我希望完成当初澳大利亚人民推选我为总理时赋予我的职责。”
陆克文本周三突然辞去外长一职後，吉拉德呼吁工党下周一推选党内领袖，希望藉此确认她在工党的权威，破坏陆克文寻求支持的期望。
民调显示现任政府在下次大选中将被推翻。且有民调显示，陆克文更受选民欢迎，他呼吁澳大利亚民众支持他重新担任总理。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。