陆克文挑战吉拉德,竞选工党领袖

(本文由路透中文网编译提供)

路透堪培拉2月24日电---澳大利亚前外长陆克文周五表示，将竞选执政党工党领袖，挑战总理吉拉德。

陆克文称，他是带领工党赢得2013年底大选的最佳人选。

陆克文告诉记者：“无论如何，吉拉德已经失去了澳大利亚人民的信任，从下周一开始，我想着手赢回这种信任。”

“我希望完成当初澳大利亚人民推选我为总理时赋予我的职责。”

陆克文本周三突然辞去外长一职後，吉拉德呼吁工党下周一推选党内领袖，希望藉此确认她在工党的权威，破坏陆克文寻求支持的期望。

民调显示现任政府在下次大选中将被推翻。且有民调显示，陆克文更受选民欢迎，他呼吁澳大利亚民众支持他重新担任总理。（完）