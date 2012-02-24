普京发表爱国演说 为总统选举造势

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科2月23日电(记者 Nastassia Astrasheuskaya/Alissa de Carbonnel)---普京周四对数万民众发表爱国演说，意图显示他拥有真正的支持者，在总统选举前对反对派示威者予以还击。
普京在莫斯科一个体育馆对支持者发表演讲，回顾了一些俄罗斯的军事胜利，引用一首关於1812年战胜拿破仑的诗，并承诺赢得"俄罗斯未来"之战。
普京呼吁俄罗斯人民不要"背叛祖国"，并重申防止外国干预俄罗斯事务的承诺。
"我们是祖国的保护者。谁都不能干涉我们的内政......俄罗斯必胜。"普京说道。
"我无法拥抱每个人并和你们握手，但是我真心地感谢你们的精神支持。"
警方称，13万人参与了莫斯科河沿岸的游行或体育馆的集会。不过很多人表示，有人出钱让他们参加，或是被老板强迫参加。(完)
--编译：李富强 发稿：
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。