〔欧股业绩〕德国巴斯夫第四季获利下降,但预期今年营收与获利增长

* 第四季经调整EBIT为15.1亿欧元,符合分析师的平均预估

* 预期2012年营收与获利增长

* 股息提高至每股2.5欧元

路透路德维希港2月24日电---营收居全球化工业之冠的德商巴斯夫(BASFn.DE)称今年营收与获利将实现增长,尽管市场预期业务萎缩.

"我们预计,全球经济年初表现温和,将在2012年逐步加快增速,"巴斯夫执行长Kurt Bock周五在声明中表示.

他补充道,欧洲与美国政府债务方面存在的不确定性将构成风险,"对於化工产业的正面激励将再度主要来自新兴市场."

该集团亦预测明年也将实现增长,并将股息从去年的每股2.20欧元提高到2.50欧元,亦高於分析师预测的2.39欧元.这进一步显示其对未来的看法乐观.

分析师预测今年营收较2011年下降约5%,营业利润减少8%.该公司2011年的营收与营业利润分别为735亿欧元和84亿欧元.

第四季经特殊项目调整後的未计利息、税项之利润(EBIT)下滑14%至15.1亿欧元,与路透调查分析师的平均预估一致.

巴斯夫表示,上半年EBIT将低於上年同期,但下半年将高於上年同期.(完)