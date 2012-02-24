〔中国债市〕人民币利率互换略跌,但投资者对後市资金面态度仍谨慎

路透上海2月24日电---中国人民币利率互换(IRS)周五略跌,因存款准备金率今日正式下调,改善了持续紧张的流动性.不过,投资者目前的态度仍然比较谨慎,认为後市资金面还有很多不确定性.

华东一银行交易员说,"(回购利率)4%点多也不低啊,回调是谁都看得到的,但能不能到3(%),现在还看不出."

他表示,市场先前对回购利率的短期波动已经有所预期,所以此次反应幅度并不大,另外,也说明投资者对未来资金面的表现还比较谨慎,因为存在诸如存款增长乏力,外汇占款增量趋势性减少,以及公开市场到期量低等因素.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五大幅回落.存准率调降今日开始实施,为紧绷的资金面雪中送炭.

央行自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.本次下调後,大型金融机构的存准率将调降至20.5%,预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398154]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

-----------------------------------------------------------------------------------

周五 3.5933/3.7050 3.2529/3.3514 3.2229/3.3200 3.3443/3.4429 3.2920/3.6140

周四 3.6100/3.7320 3.2783/3.3717 3.2417/3.3383 3.3500/3.4500 3.2800/3.6500

-----------------------------------------------------------------------------------

变动 -0.0167/-0.0270 -0.0254/-0.0203 -0.0188/-0.0183 -0.0057/-0.0071 0.0120/-0.0360

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年1月人民币IRS成交的名义本金总额为971.53亿元人民币,较2011年12月的2,230.58亿元降近六成.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>