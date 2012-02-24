〔英国个股〕Lloyds公布2011年亏损35亿英镑,预期2012年营收下滑

欧洲已公布经济指标--2017/2/27
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透伦敦2月24日电---英国部分国有化的银行业者Lloyds(LLOY.L)警告称,其2012年营收将下滑,而且还推迟一项关键的财务目标.该行步同业苏格兰皇家银行(RBS.L)的後尘,2011年录得巨额亏损.
Lloyds公布,全年亏损35.4亿英镑(56亿美元),上年同期盈利2.81亿.
Lloyds的执行长Antonio Horta-Osorio在声明中称,"我们预计,2012年的外部环境将仍具挑战性,例如,经济低迷,与银行业相关的监管审查及政治不确定性持续维持在较高水准,金融市场波动带来的下档风险及欧元区不稳定因素可能持续存在."(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。