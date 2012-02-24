〔英国个股〕Lloyds公布2011年亏损35亿英镑,预期2012年营收下滑

路透伦敦2月24日电---英国部分国有化的银行业者Lloyds(LLOY.L)警告称,其2012年营收将下滑,而且还推迟一项关键的财务目标.该行步同业苏格兰皇家银行(RBS.L)的後尘,2011年录得巨额亏损.

Lloyds公布,全年亏损35.4亿英镑(56亿美元),上年同期盈利2.81亿.

Lloyds的执行长Antonio Horta-Osorio在声明中称,"我们预计,2012年的外部环境将仍具挑战性,例如,经济低迷,与银行业相关的监管审查及政治不确定性持续维持在较高水准,金融市场波动带来的下档风险及欧元区不稳定因素可能持续存在."(完)