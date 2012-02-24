民调显示普京可轻松当选总统

普京希望在3月4日的选举中决定性胜出，驱散抗议活动投下的阴霾。

俄罗斯最大的独立民调机构勒瓦达中心调查显示，普京在3月4日选举中将赢得63-66%的选票，远远领先于竞争对手。

官方结果显示，普京在2000年大选中赢得53%选票，2004年赢得71%的选票。2008年时因总统任期不超过两届的限制，他未能参选，当选总统梅德韦杰夫赢得了70%的选票。（完）