民调显示普京可轻松当选总统

欧洲已公布经济指标--2017/2/27
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科2月24日电---俄罗斯重要民调显示，总理普京在即将举行的总统大选中，将赢得约三分之二选票，不至于难堪地进入第二轮选举。
普京希望在3月4日的选举中决定性胜出，驱散抗议活动投下的阴霾。
俄罗斯最大的独立民调机构勒瓦达中心调查显示，普京在3月4日选举中将赢得63-66%的选票，远远领先于竞争对手。
普京若成功当选总统，任期长达六年。
官方结果显示，普京在2000年大选中赢得53%选票，2004年赢得71%的选票。2008年时因总统任期不超过两届的限制，他未能参选，当选总统梅德韦杰夫赢得了70%的选票。（完）
--编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。