中国要求地方政府积极稳妥推进户籍改革

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月24日电---国务院办公厅发布通知，要求地方政府积极稳妥推进户籍管理制度改革，助力城镇化进程。

通知称，农民工落户城镇，是否放弃宅基地和承包的耕地、林地、草地，必须完全尊重农民本人的意愿，不得强制或变相强制收回。

"有的地方擅自突破国家政策，损害群众切身利益。对这些问题如不高度重视并及时妥善解决，就会严重影响城镇化依法健康有序进行，严重影响经济平稳较快发展和社会和谐稳定。"

通知还强调，地方政府必须着力解决农民工实际问题。

通知重申，鼓励非农产业和农村人口有序向中小城市和建制镇转移，但不适用於已经过於拥挤的大城市。

通知的落款时间为2011年2月26日。国务院办公厅并未说明为何延迟近一年才在中国政府网（www.gov.cn）上发布该通知。

去年，中国城市化率首次突破50%，暗示改革的紧迫性更高，特别是中国政府希望挖掘城市化的潜力，增强国内消费在经济中的比重。

学者和经济学家认为，户口是主要的障碍。（完）