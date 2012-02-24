中国要求地方政府积极稳妥推进户籍改革

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月24日电---国务院办公厅发布通知，要求地方政府积极稳妥推进户籍管理制度改革，助力城镇化进程。
通知称，农民工落户城镇，是否放弃宅基地和承包的耕地、林地、草地，必须完全尊重农民本人的意愿，不得强制或变相强制收回。
"有的地方擅自突破国家政策，损害群众切身利益。对这些问题如不高度重视并及时妥善解决，就会严重影响城镇化依法健康有序进行，严重影响经济平稳较快发展和社会和谐稳定。"
通知还强调，地方政府必须着力解决农民工实际问题。
通知重申，鼓励非农产业和农村人口有序向中小城市和建制镇转移，但不适用於已经过於拥挤的大城市。
通知的落款时间为2011年2月26日。国务院办公厅并未说明为何延迟近一年才在中国政府网（www.gov.cn）上发布该通知。
去年，中国城市化率首次突破50%，暗示改革的紧迫性更高，特别是中国政府希望挖掘城市化的潜力，增强国内消费在经济中的比重。
学者和经济学家认为，户口是主要的障碍。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
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其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。