〔中国能源〕1月中国原油加工量3,620万吨,较去年同期增长1.9%--发改委

欧洲已公布经济指标--2017/2/27
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透北京2月24日电---中国国家发改委周五发布数据称,1月国内原油加工量为3,620万吨,较去年同期增长1.9%.
发改委网站刊登新闻稿并称,1月份原油产量1,708万吨,同比下降2.3%.进口原油2,285万吨,同比基本持平.
1月份成品油产量2,218万吨,增长4%,其中汽油692万吨,柴油1,357万吨,分别增长6%和1.5%.成品油表观消费量1,944万吨,同比基本持平,日均环比下降5.7%.
同时,成品油库存持续回升,1月底成品油库存比上月底提高245万吨,较去年同期增加170万吨,主要为柴油.(完)
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--发稿 李然; 审校 黄凯
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。