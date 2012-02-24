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货币新闻 | 2012年 2月 24日 星期五 15:46 BJT

〔中国能源〕1月中国原油加工量3,620万吨,较去年同期增长1.9%--发改委

路透北京2月24日电---中国国家发改委周五发布数据称,1月国内原油加工量为3,620万吨,较去年同期增长1.9%.

发改委网站刊登新闻稿并称,1月份原油产量1,708万吨,同比下降2.3%.进口原油2,285万吨,同比基本持平.

1月份成品油产量2,218万吨,增长4%,其中汽油692万吨,柴油1,357万吨,分别增长6%和1.5%.成品油表观消费量1,944万吨,同比基本持平,日均环比下降5.7%.

同时,成品油库存持续回升,1月底成品油库存比上月底提高245万吨,较去年同期增加170万吨,主要为柴油.(完)

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--发稿 李然; 审校 黄凯

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