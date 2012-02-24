更正:〔表格〕德国第四季GDP终值为较前季下滑0.2%,较上年同期成长1.5%

欧洲已公布经济指标--2017/2/27
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
(更正:英文原文有误,11年第三季GDP较前季的增幅已上修,应为增长"0.6%",非"0.5%")
路透柏林2月24日电---德国联邦统计局周五公布,去年第四季德国国内生产总值(GDP)较前季下滑0.2%.
与上年同期相比,GDP成长1.5%.
以下为详细数据(%,括号内数据为前值):
德国GDP变动 11年第四季 11年第三季
较11年第三季 较11年第二季
GDP变动率 -0.2 +0.6 (+0.5)
民间消费 -0.2 +1.2 (+0.8)
公共支出 +0.1 +0.6
资本设备支出 +1.1 +0.3 (+0.9)
建筑投资 +1.9 -1.0 (-0.7)
出口 -0.8 +2.6 (+2.5)
进口 -0.3 +2.7 (+2.6)
11年第四季 11年第三季
较10年第四季 较10年第三季
GDP变动率(未经调整) +1.5 +2.6% (+2.5)
GDP变动率(经调整) +2.0 +2.7% (+2.6)
注:较前季数据经过季节和工作日因素调整.(完)
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--编译 蔡美珍;审校 田建华
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
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