更正:〔表格〕德国第四季GDP终值为较前季下滑0.2%,较上年同期成长1.5%

国际油市：亚洲燃料油市场买兴复苏，现货价差和即期跨月价差双双上升

380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。