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货币新闻 | 2012年 2月 24日 星期五 16:56 BJT

更正:〔表格〕德国第四季GDP终值为较前季下滑0.2%,较上年同期成长1.5%

(更正:英文原文有误,11年第三季GDP较前季的增幅已上修,应为增长"0.6%",非"0.5%")

路透柏林2月24日电---德国联邦统计局周五公布,去年第四季德国国内生产总值(GDP)较前季下滑0.2%.

与上年同期相比,GDP成长1.5%.

以下为详细数据(%,括号内数据为前值):

德国GDP变动 11年第四季 11年第三季

较11年第三季 较11年第二季

GDP变动率 -0.2 +0.6 (+0.5)

民间消费 -0.2 +1.2 (+0.8)

公共支出 +0.1 +0.6

资本设备支出 +1.1 +0.3 (+0.9)

建筑投资 +1.9 -1.0 (-0.7)

出口 -0.8 +2.6 (+2.5)

进口 -0.3 +2.7 (+2.6)

11年第四季 11年第三季

较10年第四季 较10年第三季

GDP变动率(未经调整) +1.5 +2.6% (+2.5)

GDP变动率(经调整) +2.0 +2.7% (+2.6)

注:较前季数据经过季节和工作日因素调整.(完)

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--编译 蔡美珍;审校 田建华

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