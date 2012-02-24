〔日本债市〕多数券种价格小幅走升,短天期债券表现突出

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
* 七年期美国公债标售强劲,五年期日债获得助力 * 债市持续受到日央行买债行动照拂 * 10年期公债期货收在10日均线下方 * 市场未对股市走强及穆迪警告作出回应 路透东京2月24日电---大多数日本公债价格周五小幅走升,短天期债券表现尤佳,受美国七年期公债标售结果强劲带动美债升势推助. 虽然日经指数.N225升至七个月来最高收位,但日债并未受到冲击,仍受到日本央行上周意外决定额外买进10万亿(兆)日圆(1,250亿美元)日债所支撑,这是该行资产买进计画的一部分.
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。