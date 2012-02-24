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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 16:02 BJT

〔日本债市〕多数券种价格小幅走升,短天期债券表现突出

* 七年期美国公债标售强劲,五年期日债获得助力 * 债市持续受到日央行买债行动照拂 * 10年期公债期货收在10日均线下方 * 市场未对股市走强及穆迪警告作出回应 路透东京2月24日电---大多数日本公债价格周五小幅走升,短天期债券表现尤佳,受美国七年期公债标售结果强劲带动美债升势推助. 虽然日经指数.N225升至七个月来最高收位,但日债并未受到冲击,仍受到日本央行上周意外决定额外买进10万亿(兆)日圆(1,250亿美元)日债所支撑,这是该行资产买进计画的一部分.

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